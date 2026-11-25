Європейський Союз очікує від Росії двох конкретних кроків, які мають підтвердити її готовність до переговорів. Один із них стосується енергетичного перемир'я взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті в Страсбурзі 25 листопада.

За словами очільниці Єврокомісії, Росія має погодитися на два формати перемир'я. Перший передбачає припинення атак на енергетичну інфраструктуру протягом зими. Другий має забезпечити безпечне транспортування продовольства через Чорне море.

Фон дер Ляєн наголосила, що такі домовленості матимуть практичне значення, але водночас стануть важливим сигналом для міжнародної спільноти. Вони покажуть, чи готовий Кремль підтверджувати свої заяви про переговори реальними діями.

"Це будуть важливі кроки, оскільки вони продемонструють, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - додала вона.

Президентка Єврокомісії також звернула увагу на те, що Росія продовжує порушувати європейську архітектуру безпеки. За її словами, російський диктатор Володимир Путін не лише висуває максималістські вимоги, а й постійно додає до них нові.