У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20

Російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у саміті "Групи двадцями".
Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".
За словами Ушакова, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще навіть не обговорювалася.
"Робота ведеться на рівні експертів, наші фахівці постійно працюють над документами майбутнього саміту, тобто все відбувається як завжди. А що стосується можливості поїздки Путіна - це питання у нас ще навіть не обговорювалося", - заявив помічник російського диктатора.
Ушаков також підтвердив, що робота влади РФ з американською стороною триває.
Він додав, що під час переговорів спостерігається "доброзичливий і конструктивний настрій".
Важливо зазначити, що ця заява Ушакова пролунала одразу після того, як у ЗМІ з'явилося публічне звернення президента України Володимира Зеленського до Путіна.
Зеленський фактично запропонував главі Кремля провести особисту зустріч саме під час саміту "Групи двадцяти" у грудні 2026 року.
За словами Зеленського, він готовий туди прилетіти, якщо там буде російський диктатор.
"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", - наголосив президент України.
До речі, напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді знову публічно закликав Путіна розпочати переговори для завершення війни проти України.
Однак глава Кремля не поспішає це робити - натомість він почав лякати Європу війною з Росією у разі ухвалення важливого рішення щодо України.