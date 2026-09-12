У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20

За словами Ушакова, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще навіть не обговорювалася.

"Робота ведеться на рівні експертів, наші фахівці постійно працюють над документами майбутнього саміту, тобто все відбувається як завжди. А що стосується можливості поїздки Путіна - це питання у нас ще навіть не обговорювалося", - заявив помічник російського диктатора.

Ушаков також підтвердив, що робота влади РФ з американською стороною триває.

Він додав, що під час переговорів спостерігається "доброзичливий і конструктивний настрій".

Важливо зазначити, що ця заява Ушакова пролунала одразу після того, як у ЗМІ з'явилося публічне звернення президента України Володимира Зеленського до Путіна.

Зеленський фактично запропонував главі Кремля провести особисту зустріч саме під час саміту "Групи двадцяти" у грудні 2026 року.

За словами Зеленського, він готовий туди прилетіти, якщо там буде російський диктатор.

"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", - наголосив президент України.