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У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20

13:02 12.09.2026 Сб
2 хв
Поки у Кремлі не поспішають відкидати ідею президента України
aimg Юлія Капітонова
Фото: Юрій Ушаков (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у саміті "Групи двадцями".

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

За словами Ушакова, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще навіть не обговорювалася.

"Робота ведеться на рівні експертів, наші фахівці постійно працюють над документами майбутнього саміту, тобто все відбувається як завжди. А що стосується можливості поїздки Путіна - це питання у нас ще навіть не обговорювалося", - заявив помічник російського диктатора.

Ушаков також підтвердив, що робота влади РФ з американською стороною триває.

Він додав, що під час переговорів спостерігається "доброзичливий і конструктивний настрій".

Важливо зазначити, що ця заява Ушакова пролунала одразу після того, як у ЗМІ з'явилося публічне звернення президента України Володимира Зеленського до Путіна.

Зеленський фактично запропонував главі Кремля провести особисту зустріч саме під час саміту "Групи двадцяти" у грудні 2026 року.

За словами Зеленського, він готовий туди прилетіти, якщо там буде російський диктатор.

"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", - наголосив президент України.

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