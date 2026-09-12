У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20

Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите "Группы двадцати".
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".
По словам Ушакова, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами еще даже не обсуждалась.
"Работа ведется на уровне экспертов, наши постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все идет как обычно. А что касается возможности поездки Путина - этот вопрос еще даже не обсуждался у нас", - заявил помощник российского диктатора.
Ушаков также подтвердил, что работа властей РФ с американской стороной продолжается.
Он добавил, что во время переговоров наблюдается "доброжелательное и конструктивное настроение".
Важно отметить, что это заявление Ушакова прозвучало сразу после того, как в СМИ появилось публичное обращение президента Украины Владимира Зеленского к Путину.
Зеленский фактически предложил главе Кремля провести личную встречу именно во время саммита "Группы двадцати" в декабре 2026 года.
По словам Зеленского, он готов туда прилететь, если там будет российский диктатор.
"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - подчеркнул президент Украины.
Кстати, накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди снова публично призвал Путина начать переговоры по завершению войны против Украины.
Однако глава Кремля не спешит это делать - вместо этого он начал пугать Европу войной с Россией в случае принятия важного решения по Украине.