У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20

По словам Ушакова, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами еще даже не обсуждалась.

"Работа ведется на уровне экспертов, наши постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все идет как обычно. А что касается возможности поездки Путина - этот вопрос еще даже не обсуждался у нас", - заявил помощник российского диктатора.

Ушаков также подтвердил, что работа властей РФ с американской стороной продолжается.

Он добавил, что во время переговоров наблюдается "доброжелательное и конструктивное настроение".

Важно отметить, что это заявление Ушакова прозвучало сразу после того, как в СМИ появилось публичное обращение президента Украины Владимира Зеленского к Путину.

Зеленский фактически предложил главе Кремля провести личную встречу именно во время саммита "Группы двадцати" в декабре 2026 года.

По словам Зеленского, он готов туда прилететь, если там будет российский диктатор.

"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - подчеркнул президент Украины.