Ввід європейських військ в Україну означатиме війну з Росією, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну між Європою та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державні пропагандистські медіа РФ.
Путін заявив, що Європа зараз "підштовхує свої країни до війни з Росією". За його словами, розміщення європейського військового контингенту на території України буде рівнозначне війні з Росією.
Диктатор наголосив, що у Москви немає підстав для конфлікту з Європою - усі суперечності нібито були вирішені ще за підсумками Другої світової війни.
Заява Путіна пролунала на тлі активізації "Коаліції охочих" - об'єднання близько 35 країн, переважно європейських, яке координує підтримку України. За результатами зустрічі коаліції в Парижі 4 вересня, 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки, включно з можливим розгортанням військового контингенту на її території.
Утім, за словами лідерів коаліції, таке розгортання може відбутись лише після припинення бойових дій чи закінчення війни - тобто не йдеться про введення військ просто зараз. Франція та Британія, співголови коаліції, вже заявляли про готовність розгорнути сили за потреби.
Нагадаємо, лідери "Коаліції охочих" зустрічались у Києві 24 серпня - президент Франції Макрон анонсував масштабні спільні військові навчання коаліції на жовтень-листопад 2026 року, які мають перевірити готовність багатонаціональних сил до дій після можливого припинення вогню.
За словами лідерів, такі сили можуть бути розгорнуті в Україні лише після "надійного припинення бойових дій" - тобто йдеться не про негайне введення військ.