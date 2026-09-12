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Моді знову закликав Путіна завершити війну проти України

03:51 12.09.2026 Сб
2 хв
Раніше він уже казав це на камеру, цього разу деталі розмови лишились закритими
aimg Катерина Коваль
Моді знову закликав Путіна завершити війну проти України Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори для завершення війни в Україні. Лідери зустрілись у Нью-Делі напередодні дводенного саміту БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

"Діалог і дипломатія - правильний шлях для вирішення конфліктів", - заявив Моді Путіну, повідомили в МЗС Індії. За його словами, Індія готова підтримати мирні зусилля.

Двосторонні переговори відбулись напередодні дводенного саміту БРІКС, який розпочався в суботу. Питання війни в Україні також є в порядку денному саміту - щоправда, у формулюванні МЗС Індії йдеться про конфлікти "у регіоні Чорного моря".

Індія - один із найбільших покупців російської нафти та зерна. Країна відчула на собі труднощі з чорноморським судноплавством через удари Росії й України - індійські моряки вже ставали жертвами дронових атак.

Нью-Делі, який підтримує тісні зв'язки і із західними партнерами, і з Москвою, дотримується загалом прагматичної позиції щодо конфлікту з моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Утім, наприкінці серпня на зустрічі в Киргизстані Моді вже посилював риторику, закликаючи Путіна завершити бойові дії прямо перед камерами. Тоді він заявив: шлях від нескінченної війни до її завершення має бути пройдений. Путін відповів, що Росія якраз на цьому шляху.

Наскільки прямими були слова Моді під час останньої зустрічі в Нью-Делі, лишається незрозумілим - індійські ЗМІ не публікували відео його заяв. Радник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков лише підтвердив, що тему України обговорювали.

БРІКС - об'єднання, що почалось із Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, а згодом розширилось за рахунок Ірану, Єгипту, Ефіопії, ОАЕ та Індонезії. Саміт у Нью-Делі сфокусований на торгівлі, технологіях і регіональних конфліктах - серед присутніх лідерів і голова Китаю Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, 10 вересня Пєсков заявив, що країна-агресорка навіть не розглядає "енергетичне перемир'я" у війні проти України, цинічно назвавши енергетику її "слабким місцем".

Зазначимо, за словами Пєскова, Росія нібито готова до мирного врегулювання війни - водночас у Кремлі наголосили, що подальший розвиток переговорного процесу залежить від позиції Києва.

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Володимир Путін Індія Війна в Україні
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