UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського вивести окупаційні війська на Різдво

Фото: Дмитро Пєсков, речник президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі відповіли на пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення окупаційних військ з України на Різдво. Там таку можливість "відкидають".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови", - сказав Пєсков.

Він також цинічно заявив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

"Ці реалії говорять про те, що у Російської Федерації з'явилися нові суб'єкти, з'явилися вони в результаті референдумів, які пройшли на цих територіях... Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - додав у свою заяву порцію абсурду Пєсков.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, президент що вчора, 12 грудня президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів "Великої сімки" заявив, що пропонує російському агресору вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво.

Глава держави нагадав, що попереду Різдво і Новий рік, час, коли "нормальні люди думають про мир, а не про агресію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КремльРіздвоПєсковВійська РФВійна Росії проти України