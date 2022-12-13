У Путина ответили на предложение Зеленского вывести оккупационные войска на Рождество

"О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи", - сказал Песков.

Он также цинично заявил, что украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

"Эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате прошедших на этих территориях референдумов... Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно", - добавил в свое заявление порцию абсурда Песков.

Что сказал Зеленский

Напомним, что президент вчера, 12 декабря президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам "Большой семерки" заявил, что предлагает российскому агрессору вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

Глава государства напомнил, что впереди Рождество и Новый год, время, когда "нормальные люди думают о мире, а не об агрессии".

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