У Путіна знову заговорили про "перемир'я": що вигадали тепер

"Зрозуміло, що ініціатива Путіна про тимчасове перемир'я на "святкові дні" є актуальною... Вогонь буде припинено. Але в разі, якщо взаємності з боку Києва не буде, і триватимуть спроби нанесення ударів, то відразу ж буде "відповідь", - заявив Пєсков.

Секретар Путіна також пожалівся на те, що у Кремлі нібито не чули з Києва "жодної заяви" щодо готовності приєднатись до "святкового перемир'я".