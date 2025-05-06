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У Путіна знову заговорили про "перемир'я": що вигадали тепер

Фото: Дмитро Пєсков, речник президента Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "перемир'я" з нагоди "Дня перемоги" залишається актуальною, але від Києва нібито не було сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Интерфакс".

"Зрозуміло, що ініціатива Путіна про тимчасове перемир'я на "святкові дні" є актуальною... Вогонь буде припинено. Але в разі, якщо взаємності з боку Києва не буде, і триватимуть спроби нанесення ударів, то відразу ж буде "відповідь", - заявив Пєсков.

Секретар Путіна також пожалівся на те, що у Кремлі нібито не чули з Києва "жодної заяви" щодо готовності приєднатись до "святкового перемир'я".

Російські "перемир'я"

Останні місяці Сполучені Штати Америки (США) підтримують окремі діалоги з Україною та Росією з метою врегулювання повномасштабної війни. Під час переговорів з Києвом Вашингтон запропонував введення повного припинення вогню, що українська сторона одразу підтримала. Натомість у Кремлі почали скиглити та висувати власні умови.

Після цього країна-терорист Росії ініціювала низку так званих "перемир'їв", які жодного разу не дотримувалась. 28 квітня Путін оголосив про тимчасове "перемир’я" з 8 до 11 травня, аргументуючи це "гуманітарними причинами". Коментуючи це, президент Володимир Зеленський заявив, що країна готова до припинення вогню "хоч відсьогодні", але у випадку, якщо РФ готова робити дзеркальні кроки.

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