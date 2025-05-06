У Путина снова заговорили о "перемирии": что придумали теперь

Предложение российского диктатора Владимира Путина о так называемом "перемирии" по случаю "Дня победы" остается актуальным, но от Киева якобы не было сигнала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".
"Понятно, что инициатива Путина о временном перемирии на "праздничные дни" является актуальной... Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет "ответка", - заявил Песков.
Секретарь Путина также пожаловался на то, что в Кремле якобы не слышали из Киева "ни одного заявления" о готовности присоединиться к "праздничному перемирию".
Последние месяцы Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают отдельные диалоги с Украиной и Россией с целью урегулирования полномасштабной войны. Во время переговоров с Киевом Вашингтон предложил введение полного прекращения огня, что украинская сторона сразу поддержала. Зато в Кремле начали ныть и выдвигать собственные условия.
После этого страна-террорист России инициировала ряд так называемых "перемирий", которые ни разу не придерживалась. 28 апреля Путин объявил о временном "перемирии" с 8 по 11 мая, аргументируя это "гуманитарными причинами". Комментируя это, президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня", но в случае, если РФ готова делать зеркальные шаги.
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