У Путина снова заговорили о "перемирии": что придумали теперь

"Понятно, что инициатива Путина о временном перемирии на "праздничные дни" является актуальной... Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет "ответка", - заявил Песков.

Секретарь Путина также пожаловался на то, что в Кремле якобы не слышали из Киева "ни одного заявления" о готовности присоединиться к "праздничному перемирию".