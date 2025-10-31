У Путіна відхрестилися від ударів по Україні секретною ракетою "Новатор"

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на питання представників ЗМІ, чи дійсно РФ запускала по Україні заборонену міжнародними договорами ракету, заявив, що журналістам варто звернутися до міністерства оборони Росії.

"Це питання слід адресувати військовим - які саме ракети, системи доставки та озброєння використовуються. Це слід запитати у Міністерства оборони", - заявив він.

Коли журналісти нагадали йому, що через заборонену ракету 9M729 "Новатор" США у 2019 році вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), Пєсков заявив, що це нібито брехня.

"Якщо ви пам’ятаєте цю історію, то насправді американська сторона тоді висувала претензії, але російська сторона дуже переконливо спростувала всі ці заяви та, навпаки, пояснила, що претензії були безпідставними", - заявив спікер Кремля.