У Путина открестились от ударов по Украине секретной ракетой "Новатор"

В Кремле отказались комментировать для прессы вопрос пусков по Украине запрещенных ракет 9М729 "Новатор". Вместо этого журналистам "посоветовали" обратиться в российское министерство обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос представителей СМИ, действительно ли РФ запускала по Украине запрещенную международными договорами ракету, заявил, что журналистам стоит обратиться в министерство обороны России.
"Этот вопрос следует адресовать военным - какие именно ракеты, системы доставки и вооружения используются. Это следует спросить у Министерства обороны", - заявил он.
Когда журналисты напомнили ему, что из-за запрещенной ракеты 9M729 "Новатор" США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Песков заявил, что это якобы ложь.
"Если вы помните эту историю, то на самом деле американская сторона тогда выдвигала претензии, но российская сторона очень убедительно опровергла все эти заявления и, наоборот, объяснила, что претензии были безосновательными", - заявил спикер Кремля.
Напомним, что ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия использует против Украины запрещенную ракету 9М729 "Новатор". Из-за этой ракеты США вышли из ядерного договора в 2019 году. Оккупанты запускали ее более 20 раз.
ДРСМД запрещал разработку и изготовление ракет, которые могут нести ядерную боеголовку и имеют дальность более 500 км. Россия врала, что "Новатор" не может так далеко лететь. В то же время аналитики оценили дальность этой ракеты в 2500 км, а во время атаки на Украину 5 октября "Новатор" пролетел 1200 километров, что фактически разоблачило ложь Кремля.
