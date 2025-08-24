У Путина открестились от обещания Трампу быстрой встречи с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает, что глава Кремля обещал американскому лидеру скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
Отметим, что в ночь на 16 августа президент США Дональд Трамп встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Вскоре, 18 числа, американский лидер принял в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.
Сразу после этого Трамп написал в соцсетях, что начинает подготовку двухсторонней встречи лидеров Украины и РФ, отметив, что Путин пообещал ему встретится с Зеленским.
Однако с российской стороны процесс затягивается, в связи с чем у Лаврова спросили, а собирается ли Путин вообще встречаться. Он дал уклончивый ответ
"Эти слухи муссируются в первую очередь, самим Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже... по итогам встречи в Вашингтоне между Трампом и его гостями", - говорил Лавров.
Глава МИД РФ подтвердил, что после этой встречи Трамп позвонил Путину. Но исходя из слов Лаврова, глава Кремля якобы не обещал президенту США быстрой встречи с Зеленским.
"Президент нашей страны четко заявил, что мы готовы продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. Состоялось уже три раунда. Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс", - заявил глава МИД РФ.
Для этого, как говорит Лавров, Россия предложила повысить уровень делегаций, "чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения Путина и Зеленского".
"Эти вопросы и гуманитарного, и военного, и политического характера. В прошлый раз, когда наши делегации встречались в Стамбуле, мы предложили создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет", - утверждает глава российского МИД.
Отметим, что после разговора Трампа с Путиным, помощник главы Кремля Юрий Ушаков тоже говорил, что РФ предложила повысить уровень делегаций. Однако он не уточнил, насколько Москва готова их повысить.
Возвращаясь к Лаврову, он косвенно обвинил украинскую сторону и европейцев в том, что после Вашингтона они теперь якобы пытаются исказить то, что обсуждалось в Анкоридже между Трампом и Путиным, особенно по вопросу гарантий безопасности.
"Когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании", - добавил Лавров.
Встреча Зеленского и Путина
Напомним, в этом же интервью министр иностранных дел России заявил, что Москва признает Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться.
В то же время, он вновь поднял пропагандистскую тему о якобы нелегитимности Зеленского, добавил, что подписантом должно быть легитимное лицо.