У Путіна уникають повітряного перемир'я з Україною: що вигадали на цей раз

Повітряне перемир'я

Раніше ЗМІ писали, що російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути санкцій від США.

Ще кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський запропонував Росії поетапне перемир’я.

Першим кроком, за його ініціативою, мало стати припинення бойових дій у повітрі та на морі - повна заборона запуску ракет і далекобійних дронів, а також ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Москва тоді відкинула цю пропозицію.

Тим часом експерти вказують що повітряне перемир'я може принести Україні багато горя та проблем. Зокрема, тому що ворог матиме можливість збільшити використання наземної техніки на фронті.