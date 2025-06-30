У Путіна цинічно висловились щодо динаміки переговорів, Єрмак відповів

Динаміка "залежить" від Києва

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитує "ТАСС", заявив, що динаміка переговорів між Києвом та Москвою нібито багато в чому залежить від позиції України, а також ефективності посередництва Вашингтона.

У тому ж числі, він повторив тезу щодо "реального стану справ на землі", який необхідно враховувати під час переговорів.

Відповідь Єрмака

"Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни. Російські заяви про те, що “динаміка переговорів залежить від Києва” - це чергова маніпуляція. Вони звучать паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру", - заявив Єрмак.

Як відзначив голова ОП, Росія щодня демонструє свою неготовність до миру й намагається нав'язати світу перекручену картину. Водночас саме Москва є ініціатором та рушієм війни.

"Саме Кремль блокує будь-які мирні ініціативи. Україна ж послідовно виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах", - відзначив Єрмак.