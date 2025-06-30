У Путина цинично высказались о динамике переговоров, Ермак ответил

Российская Федерация (РФ) имитирует открытость к диалогу. Очередная манипуляция звучит параллельно с ракетными ударами по украинским городам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитирует "ТАСС", заявил, что динамика переговоров между Киевом и Москвой якобы во многом зависит от позиции Украины, а также эффективности посредничества Вашингтона.
В том же числе, он повторил тезис о "реальном положении дел на земле", который необходимо учитывать во время переговоров.
"Кремль снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны. Российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" - это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру", - заявил Ермак.
Как отметил глава ОП, Россия ежедневно демонстрирует свою неготовность к миру и пытается навязать миру искаженную картину. В то же время именно Москва является инициатором и двигателем войны.
"Именно Кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина же последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях", - отметил Ермак.
В 2025-м Россия и Украина возобновили прямые переговоры. По состоянию на сегодня уже состоялось два раунда встреч. Во время последнего диалога Киев и Москва договорились об обмене пленными, а также репатриации 6 тысяч тел погибших военных.
Как отметил ранее Песков, дата третьего раунда переговоров будет определена после завершения обменов пленными.
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