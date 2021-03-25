Про Путина не спросили. Второй срок, мигранты и Китай: о чем говорил Байден на пресс-конференции

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел свою первую пресс-конференцию со дня вступления на должность. В зале присутствовали всего десять журналистов, которых отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома.

О чем говорил Байден читайте в материале РБК-Украина.

Вакцинация от COVID-19

Джо Байден заявил, что Белому дому удалось решить поставленную им задачу - добиться того, чтобы в Соединенных Штатов были сделаны 100 миллионов прививок от коронавируса в первые 100 дней его президентства. Эта задача была решена досрочно, и теперь цель - 200 миллионов прививок до истечения 100 дней президентства.

Второй президентский срок

Президент США заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок.

"Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это", - заявил он.

Байден также надеется, что на пост вице-президента будет баллотироваться Камала Харрис.

Вывод войск из Афганистана

Американский президент сказал, что вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана до 1 мая под вопросом, но подчеркнул, что военные не останутся в стране надолго.

"Мы не будем оставаться долго. Мы уйдем, вопрос - когда мы уйдем. У меня нет намерений оставлять там (в Афганистане, - ред.) наши войска надолго", - подчеркнул он.

Нелегальные мигранты

В настоящее США ведут переговоры с Мексикой относительно ситуации с ростом нелегальной иммиграции на границе двух стран. Байден отметил, что в зимний период традиционно возрастает количество нелегалов, пытающихся пересечь границу США и Мексики.

"Большинство прибывших нелегально в США людей были отправлены назад, тысячи, десятки тысяч. Мы сейчас работаем с Мексикой, чтобы они приняли еще больше таких семей назад", - сообщил президент.

Также Байден отметил, что Дональд Трамп не использовал фонды в размере 700 млн долларов, направленные на регулирование миграционных процессов на американо-мексиканской границе, в результате чего приток нелегалов вырос на 31%.

Байден заявил, что перед его администрацией сейчас стоит задача восстановить контроль на границе, а также обеспечить условия по временному пребыванию нелегалов. Для этих целей, по его словам, будут созданы 5 тысяч коек в специальных центрах.

Китай

Белый дом намерен активизировать взаимодействие с союзниками и партнерами с целью принятия мер в отношении Китая. Джо Байден заявил, что в этом месяце он обсудил с представителями нескольких стран, как привлечь Китай к ответственности. В частности, такие консультации проводили с Австралией, Индией и Японией.

"Поскольку надо, чтобы демократические страны работали сообща", - отметил он.

Ракетные запуски КНДР

Джо Байден заявил, что США будут реагировать в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", - заявил он.

Демократия

По словам Байдена, сейчас решается вопрос, какая система окажется более эффективной - демократия или автократия. В этом контексте он упомянул Россию, заявивши, что она перестала быть государством под контролем коммунистической идеологии, но осталась автократией.

Американский лидер подтвердил стремление вместе с союзниками провести саммит демократий. Непосредственно на тему американо-российских отношений вопросов не было.

Отметим, что во время пресс-конференции журналисты не спрашивали Байдена о президенте России Владимире Путине.