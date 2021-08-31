У Путина следят за визитом Зеленского в США: для России рисков не видят

Власти Российской Федерации внимательно следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. И не видят в этом визите рисков для отношений Москвы и Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Мы не считаем в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать. Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США могут использовать свое влияния на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских соглашений, а также договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - отметил он.
Он также отметил, что в Кремле не считают, что поездка Зеленского в США несет риски для отношений Москвы и Вашингтона.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что по итогам его визита в США стороны должны заключить соглашение в сфере энергетики, связанное с будущим запуском российского газопровода "Северный поток-2".
Подробнее о поездке читайте в материале РБК-Украина "Зеленский прибыл в США: все подробности визита".