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У Путіна стежать за візитом Зеленського до США: для Росії ризиків не бачать

Автор: РБК-Україна

Влада Російської Федерації уважно стежить за візитом президента України Володимира Зеленського до США. І не бачать в цьому візиті ризиків для відносин Москви і Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми не вважаємо в праві втручатися у відносини двох суверенних держав: США і України. Не збираємося це робити. Ми дуже уважно відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США можуть використати свій вплив на пана Зеленського з тим, щоб спонукати його все-таки піти шляхом реалізації мінських угод, а також домовленостей, які були досягнуті в Парижі", - зазначив він.

Він також зазначив, що в Кремлі не вважають, що поїздка Зеленського до США несе ризики для відносин Москви і Вашингтона.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що за підсумками його візиту до США сторони повинні укласти угоду у сфері енергетики, пов'язану з майбутнім запуском російського газопроводу"Північний потік-2".

Детальніше про поїздку читайте в матеріалі РБК-Україна "Зеленський прибув до США: всі подробиці візиту".

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