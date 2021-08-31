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Зеленский встретится с министром обороны США: подробности

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 11:45
Зеленский встретится с министром обороны США: подробности Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Встреча состоится сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Пентагона.

Встреча будет проходить в здании Пентагона.

Вместе с Зеленским на нее пойдет министр обороны Андрей Таран.

Начнется встреча в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву).

Журналистов пригласили освещать церемонию прибытия украинской делегации, сообщений о запланированных брифингах или пресс-конференциях пока не было.

Напомним, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч.

В Белом доме заявили, что визит Зеленского 1 сентября подтвердит американскую поддержку.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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