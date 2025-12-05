У Путіна сказали, чи планується нова телефонна розмова з Трампом

Переговори в Москві

Як відомо, днями в Москві відбулися переговори Путіна з американською делегацією, до складу якої входили Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Діалог, як відомо, був спрямований на мирне врегулювання війни в Україні.

Трамп пізніше повідомив, що у його представників склалося враження, що Путін хоче миру, але зазначив, що ще незрозуміло, як розвиватиметься перебіг подій.

При цьому в Кремлі заявили, що компромісу сторонам так і не вдалося знайти на переговорах у Москві. Ушаков заявив, що є низка пунктів, з якими РФ може погодитися, але багато що Росію не влаштовує.