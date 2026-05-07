План Кремля та маніпуляції пропаганди

Як повідомили в Центрі "Досьє", адміністрація російського диктатора Володимира Путіна ще в лютому 2026 року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.

Політтехнологи планують змусити радикальних Z-блогерів змінити риторику та переконувати аудиторію, що продовження бойових дій стало б "пірровою перемогою".

Головна теза пропаганди базуватиметься на твердженні, що Путін нібито зміг "прогнути Захід" та зірвати плани ворогів.

Кремлівські куратори пропонують оголосити символічну "денацифікацію" завершеною та акцентувати увагу на територіальних здобутках і створенні сухопутного шляху до Криму.

"Продовження конфлікту - це ризик загальної мобілізації, підвищення податків та ударів углиб країни", - йдеться у документах розробників стратегії.

Тим медійним персонам, які не погодяться з новою лінією партії, погрожують маргіналізацією та відповідальністю за дискредитацію армії.

Ймовірний сценарій угоди та ризики

У розслідуванні вказано, що в документах описано можливий варіант фіксації завершення конфлікту за поточною лінією фронту, що передбачає контроль РФ над Донецькою та Луганською областями.

Тоді як у Херсонській та Запорізькій областях межа пролягатиме за фактичним розташуванням військ. При цьому російські сили мають бути повністю виведені з територій Сумської та Харківської областей.

В адміністрації Путіна побоюються, що подальша агресія загрожує соціальним вибухом через виснаження ресурсів та демографічну кризу.

Для суспільства готують програму "контрольованої відлиги" в культурі та повернення політичного гумору на екрани.

"Потрібно створити ілюзію повернення до нормального життя після досягнення цілей", - зазначають автори плану.