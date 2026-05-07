У Путина ищут "образ победы", чтобы "продать" россиянам мир с Украиной, - СМИ

Кремль готовит почву для завершения войны, пытаясь убедить россиян в "победе" на фоне экономического кризиса и усталости общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты расследования Центра "Досье".
Как сообщили в Центре "Досье", администрация российского диктатора Владимира Путина еще в феврале 2026 года начала работать над так называемым "образом победы" для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной.
Политтехнологи планируют заставить радикальных Z-блогеров изменить риторику и убеждать аудиторию, что продолжение боевых действий стало бы "пирровой победой".
Главный тезис пропаганды будет базироваться на утверждении, что Путин якобы смог "прогнуть Запад" и сорвать планы врагов.
Кремлевские кураторы предлагают объявить символическую "денацификацию" завершенной и акцентировать внимание на территориальных достижениях и создании сухопутного пути в Крым.
"Продолжение конфликта - это риск всеобщей мобилизации, повышения налогов и ударов вглубь страны", - говорится в документах разработчиков стратегии.
Тем медийным персонам, которые не согласятся с новой линией партии, угрожают маргинализацией и ответственностью за дискредитацию армии.
В расследовании указано, что в документах описан возможный вариант фиксации завершения конфликта по текущей линии фронта, предусматривающий контроль РФ над Донецкой и Луганской областями.
Тогда как в Херсонской и Запорожской областях граница будет пролегать по фактическому расположению войск. При этом российские силы должны быть полностью выведены с территорий Сумской и Харьковской областей.
В администрации Путина опасаются, что дальнейшая агрессиягрозит социальным взрывом из-за истощения ресурсов и демографического кризиса.
Для общества готовят программу "контролируемой оттепели" в культуре и возвращения политического юмора на экраны.
"Нужно создать иллюзию возвращения к нормальной жизни после достижения целей", - отмечают авторы плана.
Напомним, недавно в Офисе президента Украины отреагировали на очередной ультиматум РФ, который в очередной раз продемонстрировал отсутствие реального желания Кремля завершать войну.
Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул новое условие для начала диалога. Он заявил о "нецелесообразности" трехсторонних встреч, пока Украина не выведет свои войска со всей территории Донецкой области, которая сейчас находится под контролем ВСУ.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уже определил приоритетные задачи для переговоров представителей Украины в США. В частности, секретарь СНБО Рустем Умеров получил поручение обсудить конкретные шаги по дальнейшей оборонной поддержке и украинское видение справедливого завершения конфликта.