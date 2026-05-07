План Кремля и манипуляции пропаганды

Как сообщили в Центре "Досье", администрация российского диктатора Владимира Путина еще в феврале 2026 года начала работать над так называемым "образом победы" для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной.

Политтехнологи планируют заставить радикальных Z-блогеров изменить риторику и убеждать аудиторию, что продолжение боевых действий стало бы "пирровой победой".

Главный тезис пропаганды будет базироваться на утверждении, что Путин якобы смог "прогнуть Запад" и сорвать планы врагов.

Кремлевские кураторы предлагают объявить символическую "денацификацию" завершенной и акцентировать внимание на территориальных достижениях и создании сухопутного пути в Крым.

"Продолжение конфликта - это риск всеобщей мобилизации, повышения налогов и ударов вглубь страны", - говорится в документах разработчиков стратегии.

Тем медийным персонам, которые не согласятся с новой линией партии, угрожают маргинализацией и ответственностью за дискредитацию армии.

Вероятный сценарий сделки и риски

В расследовании указано, что в документах описан возможный вариант фиксации завершения конфликта по текущей линии фронта, предусматривающий контроль РФ над Донецкой и Луганской областями.

Тогда как в Херсонской и Запорожской областях граница будет пролегать по фактическому расположению войск. При этом российские силы должны быть полностью выведены с территорий Сумской и Харьковской областей.

В администрации Путина опасаются, что дальнейшая агрессиягрозит социальным взрывом из-за истощения ресурсов и демографического кризиса.

Для общества готовят программу "контролируемой оттепели" в культуре и возвращения политического юмора на экраны.

"Нужно создать иллюзию возвращения к нормальной жизни после достижения целей", - отмечают авторы плана.