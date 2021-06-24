У Путина сделали заявление после "обстрела" британского эсминца в Черном море

У президента России Владимира Путина назвали провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море. Кремль сожалеет об этом.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, российские пограничники будут и далее "жестко реагировать на провокации в Черном море".
"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - заявил Песков.
Песков также прокомментировал заявление МИД России о готовности "бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".
"В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь Путина.
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Напомним, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.
Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.
Российская сторона заявила о том, что эсминец Defender якобы нарушил "границу" и в его направлении совершили предупредительное бомбометание.