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У Путина сделали заявление после "обстрела" британского эсминца в Черном море

Автор: Анастасия Рокитна

У президента России Владимира Путина назвали провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море. Кремль сожалеет об этом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, российские пограничники будут и далее "жестко реагировать на провокации в Черном море".

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - заявил Песков.

Песков также прокомментировал заявление МИД России о готовности "бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".

"В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь Путина.

Новость дополняется...

Напомним, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.

Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

Российская сторона заявила о том, что эсминец Defender якобы нарушил "границу" и в его направлении совершили предупредительное бомбометание.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВеликобританияобстрел