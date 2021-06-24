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У Путіна зробили заяву після "обстрілу" британського есмінця в Чорному морі

Автор: Анастасія Рокитна

У президента Росії Володимира Путіна назвали провокацією інцидент з британським есмінцем у Чорному морі. Кремль шкодує про це.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, російські прикордонники будуть і далі "жорстко реагувати на провокації в Чорному морі".

"Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена провокація", - заявив Пєсков.

Пєсков також прокоментував заяву МЗС Росії про готовність "бомбити не тільки по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють".

"У разі повторення неприйнятних провокаційних дій, в разі якщо ці дії заходять занадто далеко, не можна виключати ніяких опцій в плані законного захисту кордонів Російської Федерації", - заявив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії.

Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

Російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон" і в його напрямку зробили попереджувальне бомбометання.

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