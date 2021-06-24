У Путіна зробили заяву після "обстрілу" британського есмінця в Чорному морі

У президента Росії Володимира Путіна назвали провокацією інцидент з британським есмінцем у Чорному морі . Кремль шкодує про це.

За його словами, російські прикордонники будуть і далі "жорстко реагувати на провокації в Чорному морі".

"Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена провокація", - заявив Пєсков.

Пєсков також прокоментував заяву МЗС Росії про готовність "бомбити не тільки по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють".

"У разі повторення неприйнятних провокаційних дій, в разі якщо ці дії заходять занадто далеко, не можна виключати ніяких опцій в плані законного захисту кордонів Російської Федерації", - заявив прес-секретар Путіна.