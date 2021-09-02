У Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе
Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал планы США предоставить военную помощь Украине. Он считает, что это может спровоцировать эскалацию на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, в Кремле "обратили внимание" на планы по оказанию военной помощи США для Украины.
"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - заявил он.
Также Песков назвал такой шаг "очень опасным".
Ранее сообщалось, что новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украину.
РБК-Украина писало, что США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов.