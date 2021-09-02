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У Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе

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Четверг 02 сентября 2021 12:46
У Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал планы США предоставить военную помощь Украине. Он считает, что это может спровоцировать эскалацию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, в Кремле "обратили внимание" на планы по оказанию военной помощи США для Украины.

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - заявил он.

Также Песков назвал такой шаг "очень опасным".

Ранее сообщалось, что новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украину.

РБК-Украина писало, что США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов.

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