У Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал планы США предоставить военную помощь Украине. Он считает, что это может спровоцировать эскалацию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По его словам, в Кремле "обратили внимание" на планы по оказанию военной помощи США для Украины.

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - заявил он.

Также Песков назвал такой шаг "очень опасным".