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У Путіна вважають, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі

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Четвер 02 вересня 2021 12:46
У Путіна вважають, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розкритикував плани США надати військову допомогу Україні. Він вважає, що це може спровокувати ескалацію на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, в Кремлі "звернули увагу" на плани з надання військової допомоги США для України.

"Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході",-заявив він.

Також Пєсков назвав такий крок "дуже небезпечним".

Раніше повідомлялося, що нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україну.

РБК-Україна писало, що США за результатами візиту Зеленського нададуть Україні 3 млрд доларів.

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки Пєсков
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