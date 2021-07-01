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У Путина считают стремление Украины в НАТО угрозой для Европы

Автор: РБК-Украина

Власти Российской Федерации считают стремление Украины стать членом НАТО угрозой для всей Европы. Это якобы может усилить напряженность на континенте.

Об этом в интервью "Первому каналу" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Устремление в сторону НАТО может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин говорил, что в вопросе возможного вступления Украины в НАТО пока нечего обсуждать, но это будет так называемой "красной линией" для Москвы.

В самом НАТО заявляют, что у российской стороны нет права голоса в этом вопросе, и вступление в военный блок является суверенным правом каждого государства.

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