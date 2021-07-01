У Путіна вважають прагнення України до НАТО загрозою для Європи

Влада Російської Федерації вважає прагнення України стати членом НАТО загрозою для всієї Європи. Це нібито може посилити напруженість на континенті.

"Прагнення в бік НАТО може додати більше нестабільності всьому європейському континенту. Фактично, може перекреслити перспективи до нормалізації відносин між Росією і Україною і додати неабияк напруженості по всьому периметру наших кордонів", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін говорив, що в питанні можливого вступу України до НАТО поки нічого обговорювати, але це буде так званою "червоною лінією" для Москви.

У самому НАТО заявляють, що у російської сторони немає права голосу в цьому питанні, і вступ до військового блоку є суверенним правом кожної держави.