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У Путіна розкрили деталі пропозиції генсека ООН щодо "зернової угоди"

Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш направив російському диктатору листа з новою пропозицією щодо "зернової угоди". Він пообіцяв виконати частину домовленостей, пов'язану з РФ.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Справді, у листі пана Гутерреша (Путіну - ред.) викладався знову якийсь план дій і обіцянка того, що колись можна буде виконати російську частину цих домовленостей", - розповів Пєсков.

При цьому він додав, що зараз повернутися до виконання "зернової угоди" неможливо, тому що вона нібито не виконується.

Пропозиція Гутерріша

Нагадаємо, минулого тижня Пєсков заявив, що Росія офіційно припиняє свою участь у "зерновій угоді". Домовленості дозволяли Україні експортувати своє зерно Чорним морем.

Чиновники країни-агресора намагалися виправдати такий крок тим, що умови Москви в рамках угоди нібито не виконують. Велика скарга росіян була пов'язана з відсутністю транзиту аміаку через Україну.

Після рішення Москви вийти із "зернової угоди" Гутерреш направив нову пропозицію для того, щоб країна відновила свою участь у домовленостях. Деталі цієї пропозиції він не розкривав.

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