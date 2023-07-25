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У Путина раскрыли детали предложения генсека ООН по "зерновой сделке"

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил российскому диктатору письмо с новым предложением по "зерновой сделке". Он пообещал выполнить часть договоренностей, которая связана с РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, в письме господина Гутерриша (Путину - ред.) излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей", - рассказал Песков.

При этом он добавил, что в настоящий момент вернуться к выполнению "зерновой сделки" невозможно, потому что она якобы не выполняется.

Предложение Гутерриша

Напомним, на прошлой неделе Песков заявил, что Россия официально прекращает свое участие в "зерновой сделке". Договоренности позволяли Украине экспортировать свое зерно по Черному морю.

Чиновники страны-агрессора пытались оправдать такой шаг тем, что условия Москвы в рамках сделки якобы не выполняют. Большое жалоб россиян было связано с отсутствием транзита аммиака через Украину.

После решения Москвы выйти из "зерновой сделки" Гутерриш направил новое предложение для того, чтобы страна возобновила свое участие в договоренностях. Детали этого предложения он не раскрывал.

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