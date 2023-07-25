У Путина раскрыли детали предложения генсека ООН по "зерновой сделке"

"Действительно, в письме господина Гутерриша (Путину - ред.) излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей", - рассказал Песков.

При этом он добавил, что в настоящий момент вернуться к выполнению "зерновой сделки" невозможно, потому что она якобы не выполняется.

Предложение Гутерриша

Напомним, на прошлой неделе Песков заявил, что Россия официально прекращает свое участие в "зерновой сделке". Договоренности позволяли Украине экспортировать свое зерно по Черному морю.

Чиновники страны-агрессора пытались оправдать такой шаг тем, что условия Москвы в рамках сделки якобы не выполняют. Большое жалоб россиян было связано с отсутствием транзита аммиака через Украину.

После решения Москвы выйти из "зерновой сделки" Гутерриш направил новое предложение для того, чтобы страна возобновила свое участие в договоренностях. Детали этого предложения он не раскрывал.