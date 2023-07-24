Зробив нову пропозицію. Генсек ООН закликав Росію повернутися до "зернової угоди"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію повернутися до "зернової угоди" після того, як він зробив нову пропозицію щодо ініціативи.

"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.

Він наголосив, що зараз Росія та Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Як зазначив Гутерреш, зі свого боку він підтверджує, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і Росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у "зерновій угоді". Вона дозволяла експортувати українське продовольство Чорним морем.

Представники країни-агресора вирішили виправдати свій крок нібито тим, що їхні умови у межах домовленостей не виконуються. Найчастіше вони скаржилися на відсутність транзиту аміаку через Україну.

У відповідь на такий крок Москви президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт Чорним морем, але вже без участі РФ. У Кремлі відреагували на це погрозами топити всі кораблі, які прямуватимуть до портів України.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути вимоги для того, щоб Росія відновила участь у "зерновій угоді". Він захотів скасування низки санкцій і не тільки.