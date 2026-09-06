У Путіна розкрили деталі переговорів із Віткоффом та Кушнером у Москві

Відновлення мирних переговорів

Нагадаємо, що США та Україна розпочали спробу відновити мирні переговори з Росією. У зв'язку з цим 5 вересня посланці Трампа прибули для переговорів до Москви, а вже 6 вересня мають прибути з офіційним візитом до Києва.

Президент України Володимир Зеленський також днями підтвердив відповідний візит, і зазначив, що на час візиту дипломатів Київ утримається від повітряних ударів по території Росії, щоб американська делегація дісталася Москви безпечно.

Пізніше у ЗМІ була інформація, що США закликали обидві сторони припинити на три дні взаємні обстріли, проте Росія за підсумками не прислухалася до цього прохання, продовжуючи атакувати Україну. У Кремлі лише сказали, що Путін доручив не бити по Києву, при цьому тривоги у столиці через фіксацію дронів в області звучать регулярно.

Більше того, Зеленський повідомив, що в ніч на 5 вересня росіяни завдали ударів українським аеропортам у Києві та Борисполі, куди могла прибути американська делегація.

Також ми писали, що глава МЗС України Андрій Сибіга днями закликав усіх стежити за новинами, оскільки Україна та її союзники, включаючи США, дадуть новий поштовх мирним зусиллям щодо завершення російської війни.