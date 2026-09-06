У Путина раскрыли детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Возобновление мирных переговоров

Напомним, что США и Украина начали попытку возобновить мирные переговоры с Россией. В связи с этим 5 сентября посланники Трампа прибыли для переговоров в Москву, а уже 6 сентября должны по прибыть с официальным визитом в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже на днях подтвердил соответствующий визит, и отметил, что на время визита дипломатов Киев воздержится от воздушных ударов по территории России, чтобы американская делегация добралась до Москвы безопасно.

Позже в СМИ была информация, что США призывали обе стороны прекратить на три дня взаимные обстрелы, однако Россия по итогу не прислушалась к этой просьбе, по продолжая атаковать Украину. В Кремле лишь сказали, что Путин поручил не бить по Киеву, при этом тревоги в столице из-за фиксации дронов в области звучат регулярно.

Более того, Зеленский сообщил, что в ночь на 5 сентября россияне нанесли удары украинским аэропортам в Киеве и в Борисполе, куда могла прибыть американская делегация.

Также мы писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига на днях призвал всех следить за новостями, так как Украина и ее союзники, включая США, дадут новый толчок мирным усилиям в вопросе завершения российской войны.