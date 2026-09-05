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Путін заявив американцям, що не бив по Києву, але тривоги лунали від ранку

21:32 05.09.2026 Сб
2 хв
Навіть без прямих влучань протягом дня по місту зберігалася загроза
aimg Валерія Абабіна
Путін заявив американцям, що не бив по Києву, але тривоги лунали від ранку Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпосланцями Трампа в Кремлі заявив, що удари по Києву нібито не завдавалися з опівночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У Кремлі розпочалася зустріч Путіна зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Під час зустрічі Путін заявив, що удари по Києву нібито не завдавалися з нуля годин поточної доби.

Путін заявив американцям, що не бив по Києву, але тривоги лунали від ранкуФото: Скріншот з додатку повітряних тривог у Києві 05.09.2026

Путін заявив американцям, що не бив по Києву, але тривоги лунали від ранкуФото: Скріншот з телеграм - каналу Повітряних Сил ЗСУ про загрозу для столиці з 00:09 05.09.2026

Попри слова Путіна, 5 вересня в Києві та області неодноразово лунала повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Навіть без прямих влучань місто залишалося під загрозою.

Нагадаємо, попри заявлену "паузу" щодо самого Києва, 5 вересня Київська область зазнала чергової масованої атаки. За даними ОВА, у Бучанському районі загинули люди, а пошкодження зафіксували на 28 об'єктах у п'яти районах регіону.

Від завтра президент Володимир Зеленський заявив про взаємну згоду з РФ утримуватися від ударів по Києву та Москві на час переговорів за участю американської сторони.

Ця домовленість стосується лише двох столиць, а на Київщину та інші регіони не поширюється.

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