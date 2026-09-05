Путін заявив американцям, що не бив по Києву, але тривоги лунали від ранку

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпосланцями Трампа в Кремлі заявив, що удари по Києву нібито не завдавалися з опівночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

У Кремлі розпочалася зустріч Путіна зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Під час зустрічі Путін заявив, що удари по Києву нібито не завдавалися з нуля годин поточної доби.

Фото: Скріншот з додатку повітряних тривог у Києві 05.09.2026

Фото: Скріншот з телеграм - каналу Повітряних Сил ЗСУ про загрозу для столиці з 00:09 05.09.2026

Попри слова Путіна, 5 вересня в Києві та області неодноразово лунала повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Навіть без прямих влучань місто залишалося під загрозою.