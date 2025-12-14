Реагуючи на заяву Рютте, Пєсков зазначив, що той жив у Голландії, а сама країна Нідерланди нібито не сильно постраждала від Другої світової війни.

"Це заява, напевно, представника покоління, яке встигло забути, якою була Друга світова війна. Пан Рютте жив у Голландії. Я свого часу навчався в Нідерландах. І от мені там голландці самі розповідали про страшне випробування, яке вони пережили під час фашистської окупації, що їм розбили кілька вікон і як це було моторошно. Це цілком серйозно. Голландці дуже не люблять німців за цей дискомфорт, але вони не знають, що таке жахлива війна", - стверджує Пєсков.

За словами спікера Кремля, генсек НАТО робить подібні заяви, нібито "не розуміючи, про що говорить".

"Ми, слава Богу, виросли в країні, де дбайливо зберігають пам'ять про те, що це було, що це був за жах, і що вдалося нам зробити для того, щоб врятувати Європу від фашистів", - додав Пєсков.