У Путина резко ответили на слова Рютте об угрозе войны НАТО с РФ

На днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу грозит война с РФ такого масштаба, "которую пережили наши деды и прадеды". В Кремле в ответ на это говорят, что европейские страны забыли последствия Второй мировой, намекая на похождение Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Реагируя на заявление Рютте, Песков отметил, что тот жил в Голландии, а сама страна Нидерланды якобы не сильно пострадала от Второй мировой войны.
"Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, какой была Вторая мировая война. Господин Рютте жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали о страшном испытании, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон и как это было жутко. Это вполне серьезно. Голландцы очень не любят немцев за этот дискомфорт, но они не знают, что такое ужасная война", - утверждает Песков.
По словам спикера Кремля, генсек НАТО делает подобные заявления, якобы "не понимая, о чем говорит".
"Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас, и что удалось нам сделать для того, чтобы спасти Европу от фашистов", - добавил Песков.
Напомним, на днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что по его мнению, Альянс является следующей военной целью России. Он отметил, что уже давно перестал понимать, что происходит в голове у главы Кремля Владимира Путина.
"Нам нужно четко осознавать угрозу: мы - следующая цель России, и мы уже в опасности", - сказал он.
Рютте добавил, что хотя страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы, но этого все еще недостаточно. По его словам, расходы и производство союзников должны быстро расти, а вооруженные силы - иметь все необходимые для безопасности Альянса.
Добавим, что около недели назад глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет НАТО-Россия больше не существует. Он сообщил, что сегодня происходит создание европейской безопасности против РФ.