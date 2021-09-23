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У Путіна розповіли, коли може відбутися зустріч із Зеленським

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Москва, Четвер 23 вересня 2021 12:50
У Путіна розповіли, коли може відбутися зустріч із Зеленським Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися тоді, коли буде погоджено порядок денний. Вони повинні зрозуміти, про що їм розмовляти на саміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним, коли той буде готовий.

При цьому відомо, що на можливій зустрічі двох президентів Путін не стане обговорювати ситуацію на Донбасі, оскільки Росія нібито "не є стороною конфлікту".

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