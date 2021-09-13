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Путин отказывается обсуждать с Зеленским Донбасс: в Кремле назвали причину

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Москва, Понедельник 13 сентября 2021 13:40
Путин отказывается обсуждать с Зеленским Донбасс: в Кремле назвали причину Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин отказывается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским Донбасс. В Кремле заявили, что РФ якобы не является стороной конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, стороны якобы не могут обсуждать вопрос "внутриукраинского конфликта".

"Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях", - заявил Песков.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что РФ является стороной конфликта на Донбассе.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ оценил ситуацию на Донбассе.

Отметим, Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с российским президентом Путиным.

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