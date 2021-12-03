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У Путина рассказали детали будущего саммита с Байденом: даты пока нет

Автор: Артем Горовенко

Будущий саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в онлайн формате. При этом точной даты пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Речь идет о видеоконференции", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока нет точного понимания по поводу возможного участия делегаций двух стран в переговорах.

"Эти все нюансы еще предстоит подтвердить", - добавил он.

Песков отметил, что есть разные предложения по датам переговоров, в том числе и 7 декабря, "но они пока не синхронизированы".

Напомним, ранее российский "Коммерсант" опубликовал информацию о том, что переговоры Байдена и Путина могут состояться 7 декабря.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты проведут прямые переговоры в ближайшее время.

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Владимир ПутинДжозеф Байден