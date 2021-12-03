Переговоры Путина и Байдена: СМИ обнародовали вероятную дату их проведения

Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могут состояться 7 декабря. Однако окончательная дата пока не согласована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсантъ".

По информации российских СМИ, встреча двух президентов вероятно будет проходить в формате видеосвязи. "Их разговор (вероятно, с видео-конференц-связи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - говорится в сообщении.