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У Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом: дати поки немає

Автор: Артем Горовенко

Майбутній саміт президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена пройде в онлайн форматі. При цьому точної дати поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Точна дата як і раніше не узгоджена, як і раніше ведеться робота. Мова йде про відеоконференцію", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він підкреслив, що поки немає точного розуміння з приводу можливої участі делегацій двох країн у переговорах.

"Ці всі нюанси ще належить підтвердити", - додав він.

Пєсков зазначив, що є різні пропозиції щодо дат переговорів, в тому числі і 7 грудня, "але вони поки не синхронізовані".

Нагадаємо, раніше російський "Комерсант" опублікував інформацію про те, що переговори Байдена і Путіна можуть відбутися 7 грудня.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президенти проведуть прямі переговори найближчим часом.

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Володимир ПутінДжозеф Байден