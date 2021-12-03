У Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом: дати поки немає

Майбутній саміт президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена пройде в онлайн форматі. При цьому точної дати поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Точна дата як і раніше не узгоджена, як і раніше ведеться робота. Мова йде про відеоконференцію", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Він підкреслив, що поки немає точного розуміння з приводу можливої участі делегацій двох країн у переговорах.
"Ці всі нюанси ще належить підтвердити", - додав він.
Пєсков зазначив, що є різні пропозиції щодо дат переговорів, в тому числі і 7 грудня, "але вони поки не синхронізовані".
Нагадаємо, раніше російський "Комерсант" опублікував інформацію про те, що переговори Байдена і Путіна можуть відбутися 7 грудня.
До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президенти проведуть прямі переговори найближчим часом.