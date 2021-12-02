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Байден и Путин в ближайшее время проведут прямые переговоры, - Блинкен

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Стокгольм, Четверг 02 декабря 2021 17:34
Байден и Путин в ближайшее время проведут прямые переговоры, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден в ближайшее время проведет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А пока Вашингтон призывает Москву отвести войска от украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встреч с министрами иностранных дел Украины и России заявил, что Киев никоим образом не представляет угрозы и не стремится к конфронтации, которая оправдывала бы военное вмешательство России.

По его словам, США готовы работать с Россией и Украиной для поддержки урегулирования дипломатического процесса. Он добавил, что у Байдена и Путина в ближайшем будущем может появиться возможность поговорить напрямую.

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. И добавил, что в Москве знают о последствиях, которые наступят в случае агрессии против Украины.

Напомним, ранее издание Washington Post писало, что Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года.

В тоже время в Кремле отмечают, что скорее всего встреча пройдет не в очном формате.

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