У Путина раскрыли, кто занимается украинским направлением

После информации об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента России в Кремле раскрыли, кто продолжает заниматься украинским направлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков опроверг информацию об изменении стратегии России по Украине.

"Сейчас занимается и Сурков (украинским направлением, - ред.), занимается де-юре, еще раз повторяю, он продолжает оставаться помощником президента в настоящее момент, по мере необходимости занимается и помощник Ушаков, управление по международным делам. Поэтому разные подразделения подключаются при необходимости, как это всегда бывает в администрации президента", - отметил Песков.

Он также прокомментировал возможность того, что новый помощник Путина Дмитрий Козак возглавит украинское направление.

"Как президент решит, так и будет", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что экономический куратор ОРДЛО Дмитрий Козак уходит с должности в правительстве России. Позже стало известно, что его назначат на должность в администрацию Путина.

Отметим, на выходных стало известно, что Владислав Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении".