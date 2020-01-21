Экономический куратор ОРДЛО уходит с должности в правительстве РФ

Фото: Дмитрий Козак (РИА Новости)

Он будет работать в администрации президента РФ Владимира Путина

И.о. вице-премьера России Дмитрий Козак, который курирует в российском Кабмине вопросы энергетики и промышленности, а также экономические вопросы оккупированных районов Донецкой и Луганской области, уходит из российского правительства и переходит на работу в администрацию президента. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в администрации Путина он будет курировать взаимоотношения со странами СНГ, экономическую интеграцию и ЕАЭС.

Как известно, Козак также курирует вопросы экономического характера в так называемых "ЛДНР". В частности, он курировал комиссию по оказанию "гуманитарной поддержки" неподконтрольным Украине районам Донецкой и Луганской области. По данным СМИ, эта комиссия занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных "ЛДНР" районов.

Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября и принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу.

Как писало ранее РБК-Украина, Козак заявил, что выплата "Газпромом" Украине 3 млрд долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для РФ.

Отметим, Козак входит в число тех, кому закрыт въезд в страны ЕС и чьи счета на территории европейских стран подлежат заморозке.