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У Путина раскритиковали идею признания "ЛДНР": может усилить напряженность

Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина раскритиковали идею признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Кремле считают, что этот шаг может усилить напряженность в ситуации с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, важно чтобы Коммунистическая партия РФ инициативой о признании "ЛДНР" не пыталась "зарабатывать какие-то политические очки".

Напомним, на этой неделе в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

У Путина сразу воздерживались от комментариев и заявляли, что ждут решение парламента по этому вопросу.

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