У Путина ответили на предложение о признании "ЛДНР". Ждут решение Госдумы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не будут комментировать проект обращения Госдумы к главе государства по поводу признания "ЛДНР". В России подождут до тех пор, пока документ не будет принят парламентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.
Отметим, что проект подали депутаты от Коммунистической партии РФ. Документ просили включить в повестку дня Госдумы на февраль.
Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко считает, что если РФ признает "ЛДНР", то последствия этого для Украины будут более опасными, чем аналогичные сценарии в Грузии.