У Путина ответили на предложение о признании "ЛДНР". Ждут решение Госдумы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не будут комментировать проект обращения Госдумы к главе государства по поводу признания "ЛДНР". В России подождут до тех пор, пока документ не будет принят парламентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.

Отметим, что проект подали депутаты от Коммунистической партии РФ. Документ просили включить в повестку дня Госдумы на февраль.