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У Путина ответили на предложение о признании "ЛДНР". Ждут решение Госдумы

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Россия, Четверг 20 января 2022 12:08
У Путина ответили на предложение о признании "ЛДНР". Ждут решение Госдумы Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не будут комментировать проект обращения Госдумы к главе государства по поводу признания "ЛДНР". В России подождут до тех пор, пока документ не будет принят парламентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.

Отметим, что проект подали депутаты от Коммунистической партии РФ. Документ просили включить в повестку дня Госдумы на февраль.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко считает, что если РФ признает "ЛДНР", то последствия этого для Украины будут более опасными, чем аналогичные сценарии в Грузии.

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