У Путіна розкритикували ідею визнання "ЛДНР": може посилити напруженість

У президента Росії Володимира Путіна розкритикували ідею визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Кремлі вважають, що цей крок може посилити напруженість у ситуації з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Тут, звичайно, хотілося б відзначити, що зараз, коли ситуація настільки напружена, настільки чутлива, дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості. Тут дуже важливо усвідомлювати відповідальність за збалансовані кроки, які враховують нинішню напружену ситуацію", - заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, важливо щоб Комуністична партія РФ ініціативою про визнання "ЛДНР" не намагалася "заробляти якісь політичні бали".