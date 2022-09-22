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У Путіна пропонують відправляти до армії мігрантів із громадянством Росії

Фото: у Путіна пропонують відправляти до армії іммігрантів із громадянством Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кремлі пропонують розширити список військовозобов'язаних. Хочуть долучити до нього мігрантів з громадянством Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання News.ru.

У Раді за президента Росії щодо розвитку громадянського суспільства запропонували зобов'язати служити в армії вихідців із Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

У разі відмови, мігранта та членів його родини чекає позбавлення російського громадянства.

"Готуємо пропозиції для нових громадян РФ, які мають російське громадянство менше 10 років, щодо обов'язкового проходження військової служби протягом року для вихідців із країн Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану", - пише член РПЛ Кирило Кабанов.

На думку Кабанова, відповідна ініціатива буде нібито "адекватною" відповіддю на заборону влад Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану на участь їхніх громадян у війні проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

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Володимир ПутінРосійська Федерація