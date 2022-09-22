У Путіна пропонують відправляти до армії мігрантів із громадянством Росії

У Раді за президента Росії щодо розвитку громадянського суспільства запропонували зобов'язати служити в армії вихідців із Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

У разі відмови, мігранта та членів його родини чекає позбавлення російського громадянства.

"Готуємо пропозиції для нових громадян РФ, які мають російське громадянство менше 10 років, щодо обов'язкового проходження військової служби протягом року для вихідців із країн Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану", - пише член РПЛ Кирило Кабанов.

На думку Кабанова, відповідна ініціатива буде нібито "адекватною" відповіддю на заборону влад Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану на участь їхніх громадян у війні проти України.