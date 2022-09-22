У Путина предлагают отправлять в армию мигрантов с гражданством России

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества предложили обязать служить в армии выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В случае отказа, мигранта и членов его семьи ожидает лишение российского гражданства.

"Готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению военной службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", - пишет член СПЧ Кирилл Кабанов.

По мнению Кабанова, соответствующая инициатива будет якобы "адекватным" ответом на запрет властей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на участие их граждан в войне против Украины.